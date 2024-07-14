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Kütahya Aile Destek Merkezi Kursiyerleri Sergi Açtı

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Kütahya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesindeki Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerleri sergi açtı.

Kütahya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesindeki Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerleri sergi açtı.

Kütahya Valiliğinin destekleriyle kentteki bir alış veriş merkezinde açılan stantlarda yaklaşık 80 kursiyerin yaptığı el emeği göz nuru ürünler sergilendi.

Vatandaşların ilgi gösterdiği sergi hakkında açıklama yapan ADEM Koordinatörü Aliye Özkul Yılmaz, Aile Destek Merkezlerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla tüm Türkiye'de yaygınlaştırıldığını hatırlattı.

Kütahya'da da bu kapsamda açılan Aile Destek Merkezlerinin, hayatın zorluklarıyla mücadele eden kadınlara yönelik hizmet verdiğini anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Merkezimizden hizmet alan kadınlarımıza Halk Eğitimi Merkezinin destekleriyle mesleki kurslar veriyoruz. Kurslarda yapılan çalışmaların malzemelerini Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla karşılıyoruz. Hanımlarımız çocuklarıyla buraya gelebiliyorlar, kreş imkanı da almış oluyorlar. Yaklaşık 4 ay boyunca buradan hem mesleki eğitim hem de psikososyal açıdan bir dersi de muhakkak alıyorlar. Bu derslere katılan hanımlar sertifika almaya hak kazanıyorlar. Kurlarımıza katılan 80'e yakın kadınımızın ürettiği ürünleri sergiliyoruz. Sergilenen ürünler aynı zamanda satışa da sunuluyor. Buradan elde edilen geliri yine kadınlarımıza vereceğiz."

Çalışmayla kadınların katılacağı diğer kurslarla meslek sahibi olabileceğine de değinen Yılmaz, "Kurslarımızla kadınlarımıza özgüven kazandırarak tabir yerindeyse balık tutmayı öğretiyoruz. İlerleyen zamanlarda açacağımız kurslarla kadınlarımızın meslek edinmelerine yönelik de olacak." ifadelerini kullandı.

Sergiye katılan misafirlere teşekkür eden Yılmaz, Kütahyalıları 2 gün açık kalacak sergilerini gezmeye beklediklerini söyledi.

Konuşmanın ardından dualarla açılışı yapılan sergide, sertifika almaya hak kazanan kursiyerlerin sertifikaları takdim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı Kütahya Kültür Sanat Güncel Haberler

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