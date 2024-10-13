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Kütahya'da Kadınlar Cinayetleri Protesto Etti

Kütahya'da Kadınlar Cinayetleri Protesto Etti
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Kütahya'da bir araya gelen kadınlar, son dönemdeki kadın ve çocuk cinayetlerine dikkat çekmek amacıyla protesto yürüyüşü düzenledi. Ellerinde dövizlerle yürüyen kadınlar, cinayetlerin durdurulması çağrısında bulundu.

KÜTAHYA'da bir araya gelen kadınlar, son dönemde yaşanan kadın ve çocuk cinayetlerini protesto etti. Siyah giyinerek ellerinde dövizler taşıyan kadınların eylemine, erkekler de destek verdi.

Kütahyalı kadınlar, sosyal medya üzerinden organize ettikleri protesto yürüyüşünde bir araya geldi. Son dönemdeki kadın ve çocuk cinayetlerine tepki gösteren kadınların, Kütahya Belediyesi önünde başlayan yürüyüşü Zafer Meydanı'nda tamamlandı. Ellerinde 'Geleceğimiz, istikbalimiz sönmesin, ne seninim ne toprağın' yazılı dövizler taşıyan grup, sloganlar atarak kadın ve çocuk cinayetlerine dikkat çekti.

Toplanan kadınlar adına konuşan Hilal Nil Özen, 2024 yılında aralarında 2 yaşında bir bebeğin de olduğu 298 kadın hayattan koparıldığını belirterek, şunları söyledi:

"Bedriye Işık, Pınar Damar, Pınar Öztürk, Ayşenur Halil, İkbal Uzuner, Zehra Gül, Emine Karabulut, Özgecan Aslan, Şeyda Yılmaz, Narin ve insanlığımızdan utanmalıyız ki onlarca, binlerce kadın için buradayız. Sesine ses, nefesine nefes olamadığımız tüm kadınlar için buradayız. 4 Ekim Cuma günü, Semih Çelik denilen katil, en işlek saatlerde biri kendi evinde olmak üzere, diğeri de İstanbul'un en işlek noktalarında güpegündüz iki kadının canını aldı. Buna cana can almak denmez, bu bir vahşet. 19 yaşındaki iki güzel kadın parçalara ayrıldı. Ben bunu dile getirirken boğazım düğümleniyor ama annesinin, yolda kendi kızının o saçlarını sevmeye doyamadığı kızının, kafasıyla karşılaştığında 'İkbal ne yaptılar sana' demesi kulaklarımdan gitmiyor. Şimdi soruyorum size, uyuyabiliyor musunuz? O kadının sesi gidiyor mu kulaklarınızdan? Benim, bizlerin gitmiyor. Ne yazık ki, içlerinde 2 yaşında bir bebek olan 298 kadın 2024'te hayattan koparıldı. Bu kadınlar yalnızca bir sayı değil. Bu kadınlar yalnızca bir istatistik değil. Bu kadınlar can. Bazıları anne, bazıları evlat, bazılarının ise son dileği yaşamak olan kadınlar.ö

Yürüyüş, atılan sloganların ardından olaysız şekilde sona erdi. Kütahya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, protesto yürüyüşü sırasında geniş güvenlik önlemleri aldı.

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Politika Güvenlik Kütahya Cinayet Güncel Kadın Çocuk

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