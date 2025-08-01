Kütahya'da Kadın Lokalinin Tavanı Çöktü, İşletme Sahibi Yaralandı

KÜTAHYA'da kadın lokalinin asma tavanı çökerken, altında kalan işletme sahibi kadın yaralandı.

Olay, Bahçelievler Mahallesi Hasan Polatkan Caddesi üzerindeki Devlet Hatun Hanımlar Lokali'nde meydana geldi. İki katlı binanın üst katında bulunan asma bilinmeyen nedenle çöktü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Çöken tavanın altında kalan işletme sahibi Figen E. (48), gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Lokalde bulunan diğer kadınlar ise itfaiye ve sağlık ekiplerince tahliye edildi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,