Kütahya'da kaçakçılık operasyonunda 23 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı - Haberler

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Kütahya'da kaçakçılık operasyonunda 23 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı

AA - Muharrem Cin - Güncel
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Kütahya'da kaçakçılık operasyonunda 23 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı

Kütahya'da kaçakçılık operasyonunda 62 gram sentetik uyuşturucu, 325 paket gümrük kaçağı sigara, 1 tabanca ve 3 define arama dedektörü ele geçirildi.

Kütahya'da kaçakçılık operasyonunda 62 gram sentetik uyuşturucu, 325 paket gümrük kaçağı sigara, 1 tabanca ve 3 define arama dedektörü ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda, 62 gram sentetik uyuşturucu, 325 paket gümrük kaçağı sigara, 1 tabanca ve 3 define arama dedektörü ele geçirildi.

Jandarmaya götürülen 23 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

AA / Muharrem Cin - Güncel

sentetik uyuşturucu, Kütahya, Sigara, Silah, Güncel, Haberler

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