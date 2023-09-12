Kütahya'da Kaçakçılık Operasyonu: 25 Şarjlı Matkap Ele Geçirildi

Kütahya'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, kaçak 25 adet şarjlı matkap, matkaplara ait bataryalar ve vidalama setleri ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Kütahya'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak 25 adet şarjlı matkap, matkaplara ait bataryalar ve vidalama setleri ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık suçunun önlenmesine yönelik yapılan araştırma ve çalışmalarda Börekçiler Mahallesi üzerinde bulunan A. K. isimli şahsa ait araçta yapılan kontrollerde, 25 adet çeşitli marka ve modellerde şarjlı matkap, matkaplara ait bataryalar ve vidalama setleri ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs hakkında kaçakçılık suçu çerçevesinde yasal işlem yapıldı. - KÜTAHYA