Kütahya'da Kaçak Tütün ve Dolu Makaron Ele Geçirildi

Kütahya'da polisin yaptığı operasyonda, 3 ikamet, 1 iş yeri ve 2 araçta yapılan aramada, 41 bin 700 adet dolu makaron ve kaçak tütün ele geçirildi.

Kütahya'da polisin 3 ikamet, 1 iş yeri ve 2 araçta yaptığı aramada, 41 bin 700 adet dolu makaron ve kaçak tütün ele geçirildi.

Kütahya KOM Şube Müdürlüğü ve Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince müşterek gerçekleştirilen çalışma sonucunda K. A, M. A ve H. A isimli 3 şüpheli şahsa ait 3 ikamet, 1 iş yeri ve 2 araçta yapılan aramada, 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet kurusıkıdan bozma tabanca, 36 adet kurusıkı tabanca fişeği, 31 paket farklı markalarda gümrük kaçağı sigara, 41 bin 700 adet içi kıyılmış tütün ile doldurulmuş makaron, 27 paket nargile tütünü ve 15 adet elektronik sigara likiti ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal işlem yapıldı. - KÜTAHYA