Kütahya'da Kaçak Tarihi Eser Kazısı Yapan 6 Kişi Gözaltına Alındı
Kütahya'nın Gediz ilçesinde ormanda izinsiz tarihi eser kazısı yapan 6 kişi, jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda kazı malzemeleri ve 2 yılan kameraya el konuldu.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gediz'in Yenikent beldesi yakınlarındaki ormanda kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Jandarma ekipleri izinsiz kazı yapan şüphelilere yönelik bu sabah operasyon düzenledi. Operasyonda kaçak kazı yaptıkları belirlenen 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bölgede yapılan aramada, kazı yaparken kullanılan 2 levye, 1 balyoz, 1 çekiç, 1 çapa, 1 el feneri, 1 keser 1 akü ve 2 yılan kamera ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
