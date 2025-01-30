Kütahya'da Kaçak Sigara Operasyonu: Bir Gözaltı

Kütahya'da düzenlenen operasyonda bir zanlı gözaltına alındı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yaptıkları çalışmalarda kaçak sigara üretip sattığı tespit edilen Ö.Ş'nin ev ve iş yerinde arama yaptı.

Yakalanan şüphelinin adreslerindeki aramalarda 59 bin 460 dolu ve boş makaron, 2 elektrikli sigara sarma makinesi ile 38,5 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.