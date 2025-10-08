Kütahya'da Kaçak Kazı Yapan 9 Şüpheli Suçüstü Yakalandı
Kütahya'nın Emet ilçesinde, jandarma ekipleri kaçak kazı yaptıkları belirlenen 9 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Ormanlık alanda yapılan aramalarda yer altı görüntüleme makinesi ve kazı malzemelerine el konuldu.
Jandarma ekipleri, Samrık köyü yakınlarındaki ormanlık arazide kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Bölgeye giden ekipler, kaçak kazı yaptıkları belirlenen 9 şüpheliyi suçüstü yakaladı.
Yapılan aramada bulunan yer altı görüntüleme makinesi ile kazı malzemesine el konuldu.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Muharrem Cin - Güncel