Kütahya'da Kaçak Kazı Yapan 9 Şüpheli Suçüstü Yakalandı

Kütahya'nın Emet ilçesinde, jandarma ekipleri kaçak kazı yaptıkları belirlenen 9 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Ormanlık alanda yapılan aramalarda yer altı görüntüleme makinesi ve kazı malzemelerine el konuldu.

Kütahya'nın Emet ilçesinde, kaçak kazı yapan 9 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Jandarma ekipleri, Samrık köyü yakınlarındaki ormanlık arazide kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Bölgeye giden ekipler, kaçak kazı yaptıkları belirlenen 9 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Yapılan aramada bulunan yer altı görüntüleme makinesi ile kazı malzemesine el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Muharrem Cin - Güncel
