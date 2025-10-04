Kütahya'da Kaçak Kazı Operasyonu: İki Şüpheli Yakalandı

Mehmet ALTINTAŞ/GEDİZ (Kütahya), -KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde iş makinesi ile kaçak kazı yaptığı belirlenen 2 kişi, jandarmanın operasyonu ile yakalandı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gediz'in Muhipler Mahallesi yakınlarındaki arazide kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Jandarma ekipleri, kaçak kazı yapan şüphelilere yönelik bu sabah operasyon düzenledi. Operasyonda kaçak kazı yaptıkları belirlenen 2 şüpheli, gözaltına alındı. Jandarma ekiplerinin arazide yaptığı aramada; 4 adet kürek, 1 adet kazma, 1 adet balyoz, 2 adet inşaat malzemesi ve 1 adet iş makinesi ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.