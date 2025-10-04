Haberler

Kütahya'da Kaçak Kazı Operasyonu: İki Şüpheli Yakalandı

Kütahya'da Kaçak Kazı Operasyonu: İki Şüpheli Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Gediz ilçesinde yapılan jandarma operasyonunda kaçak kazı yapan 2 kişi yakalandı. Operasyonda iş makinesi ve kazı aletleri ele geçirildi.

Mehmet ALTINTAŞ/GEDİZ (Kütahya), -KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde iş makinesi ile kaçak kazı yaptığı belirlenen 2 kişi, jandarmanın operasyonu ile yakalandı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gediz'in Muhipler Mahallesi yakınlarındaki arazide kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Jandarma ekipleri, kaçak kazı yapan şüphelilere yönelik bu sabah operasyon düzenledi. Operasyonda kaçak kazı yaptıkları belirlenen 2 şüpheli, gözaltına alındı. Jandarma ekiplerinin arazide yaptığı aramada; 4 adet kürek, 1 adet kazma, 1 adet balyoz, 2 adet inşaat malzemesi ve 1 adet iş makinesi ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Resepsiyondaki fotoğraf karesine ilişkin bir açıklama da Fatih Erbakan'dan geldi

Bombayı diğer liderlerin kucağına bıraktı: Biz çıktık onlar oturdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk formayı verdi! Derbiye saatler kala antrenmanda büyük sürpriz

Okan Buruk formayı verdi! Derbiye saatler kala büyük sürpriz
Kaynar suyla yapılan şiddetin arkasından mide bulandıran skandal çıktı

Kan donduran şiddetin arkasından mide bulandıran skandal çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.