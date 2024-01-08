Kütahya'da Kaçak Cinsel Güç Artırıcı Ürün Operasyonu
Kütahya'da düzenlenen operasyonda, cinsel güç artırıcı kaçak ürün sattığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.
Kütahya'da düzenlenen operasyonda, cinsel güç artırıcı kaçak ürün sattığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak cinsel ürün sattığı belirlenen şüpheliye ait aracı Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda durdurdu.
Ekiplerin araçta yaptığı aramada, cinsel gücü artırıcı özelliği bulunan 24 çikolata,12 macun, 12 artırıcı şeker, 12 cezerye, 72 kapsül, ve 49 jel ele geçirildi.
Kaçak ürünlere el konulurken, şüpheli G.D. ekiplerce gözaltına alınarak emniyete götürüldü.