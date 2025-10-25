Kütahya'da Jandarma 70 Kaybolan Keçiyi Buldu

Kütahya'da jandarma ekipleri kaybolan 70 keçiyi bularak sahibine teslim etti.

İl merkezine bağlı Büyüksaka köyünde yaşayan M.Ç. ve O.Y, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığına gelerek, kendilerine ait 70 keçinin ağıldan kaçtığını ve yaptıkları aramalarda hayvanları bulamadıklarını söyledi.

Bunun üzerine harekete geçen jandarma, bölgede dronla arama yaptı.

Ekipler, yapılan arama sonucunda kayıp keçileri, köyün yaklaşık 3 kilometre uzaklığında bularak sahiplerine teslim etti.