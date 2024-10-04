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Kütahya'da İyilikte Yarışan Sınıflar Projesi Toplantısı Düzenlendi

Kütahya'da İyilikte Yarışan Sınıflar Projesi Toplantısı Düzenlendi
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Kütahya'da, Milli Eğitim Bakanlığı ve İHH İnsani Yardım Vakfı'nın ortaklaşa yürüttüğü 'İyilikte Yarışan Sınıflar Projesi' kapsamında okul müdürlerine bilgilendirme toplantısı yapıldı. Proje ile öğrencilerin yardıma muhtaç çocuklara destek olması amaçlanıyor.

Kütahya'da, Milli Eğitim Bakanlığı ile İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının yürüttüğü "İyilikte Yarışan Sınıflar Projesi" kapsamında okul müdürlerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

İHH Genel Başkan Yardımcısı Reşat Başer ile vakıf ve dernek yöneticileri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ndeki programda, proje hakkında okul müdürlerine bilgiler verdi.

Programda, projeye destek veren okulların yöneticilerine plaket takdim edildi.

Başer, 2014 yılından bu yana projenin okul idarecileri, öğrenci ve ailelerin desteğiyle sürdüğünü söyledi.

İHH olarak yeryüzünde bu kadar zorluk ve sıkıntının yaşandığı dönemde özellikle çocuklara sahip çıkmaya gayret ettiklerini belirten Başer, "Milli Eğitim Bakanlığımız, Eğitim Bir-Sen'in yazılı, Türk Eğitim-Sen'in sözlü desteğiyle beraber, 81 ilimizdeki tüm okullarımızda projeyi sürdürüyoruz. Öğrencilerimizin harçlıklarından gönüllü olarak ayırarak kumbaranın içine attıkları miktarla beraber, ülkemiz başta olmak üzere yeryüzünün farklı coğrafyalarında yetim kardeşlerine sahip çıkıyorlar." dedi.

Geçen yıl 1,5 milyondan fazla öğrencinin, eğitimciler ile ailelerinin destekleriyle projenin farkındalığı konusunda çalışmaya dahil olduğunu anlatan Başer, bu yıl da aylık 800 lira ile bir yetime destek olunabileceğini sözlerine ekledi.

Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Yenipazar ise projeye Kütahya olarak da katkı vermeye devam ettiklerini dile getirdi.

Yenipazar, "Çocuklarımıza iyilik yapabilmeyi, başkalarını da düşünebilmeyi öğretebilmek bu projenin en önemli amaçlarından biri. Elbette ki yardım bekleyen çocuklar için belirlenen aylık 800 lira destek çok önemli. Ancak bu desteği onlara gönderen ve bu iyiliği yapan çocuklarımız için de çok daha fazla önem taşıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ramazan Doğan - Güncel
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