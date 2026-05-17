Kütahya’da duvara çarpma: 1 ölü, 4 yaralı

Kütahya'da otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Alperen B. (20) yönetimindeki 43 ABM 646 plakalı otomobil, Okçu Mahallesi'nden Şehit Şekip Erdem Caddesi yönüne ilerlediği sırada kontrolden çıkarak yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralanan sürücü Alperen B. ile araçtaki Hamza Ö. (25), Bilal Hakan Ö. (19), Muhammed Can Aslan B. (17) ve Furkan Okayay (24), sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Furkan Okayay, kurtarılamadı.

Diğer yaralıların tedavileri sürüyor.

Kaynak: AA / Muharrem Cin
