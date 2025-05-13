Kütahya'da İşten Çıkarılan İşçiler Protesto Edildi

Kütahya'da belediye işçilerinin işten çıkarılması HAK-İŞ'e bağlı Hizmet-İş Sendikası üyelerince protesto edildi.

Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Vekili Halil Özdemir, Kütahya Belediyesi hizmet binası önündeki eylemde yaptığı açıklamada, geçen yılın mart ayından bu yana haksız uygulamalarla yaklaşık 300'e yakın üyesinin istifa ettirildiğini öne sürdü.

Şubat ayında 65 personele emeklilik dilekçelerinin rızaları olmadan imzalattırıldığını belirten Özdemir, şöyle konuştu:

"Emekli olmak istemeyenler 9 Nisan'da işten çıkarılmıştır. Yasal olarak bu yıl zorunlu emekli edildikleri için emekli maaşlarında yüzde 30-35 arasında kayıpları olmuştur. 30 Nisan'da 11 emekçimiz daha işten çıkarılmıştır. Arkadaşlarımız işten çıkarıldıklarını akşam saatlerinde evinde ailesiyle birlikteyken mesaj yoluyla öğrenmek durumunda kalmışlardır. Çıkarılan emekçilerimizin arasında bulunan yeni doğum yapmaları nedeniyle kısmi çalışan arkadaşlarımız da mağdur durumda bırakılmıştır. 5 Mayıs'ta da yine aynı şekilde 23 emekçimizin hiç haberleri yokken mesai saatlerinden sonra cep telefonlarına mesaj yoluyla iş akitlerinin sonlandırıldığı bildirerek işten çıkarılmıştır."

Özdemir, işçi çıkarmaların devam edeceği ve sayılarının 300-400'ü bulacağı şeklinde de duyumlar aldıklarını dile getirdi.

İşten çıkarılan her işçinin işe dönüş davalarını sendika olarak ücretsiz üstleneceklerini bildiren Özdemir, "Her türlü hukuk mücadelelerinde geçmişte olduğu gibi yanlarında olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Vicdansız, merhametsiz işçi çıkarılmasına direneceğiz. Sayın Başkan seçimden önce verdiğiniz sözü hatırlayın, ona göre davranın. İşçiyi, emekçiyi karşınıza alarak hizmet edemezsiniz." ifadelerini kullandı.