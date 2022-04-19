Kütahya'da İsrail'in Mescid-i Aksa'daki ihlallerine tepki - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kütahya'da İsrail'in Mescid-i Aksa'daki ihlallerine tepki

AA - Ramazan Doğan - Güncel
 - Güncelleme:
Kütahya'da İsrail'in Mescid-i Aksa'daki ihlallerine tepki

Kütahya Sivil Toplum Kuruluşları Dayanışma Platformu (KÜSİDAP) üyeleri, Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlalleri kınadı.

KÜTAHYA (AA) - Kütahya Sivil Toplum Kuruluşları Dayanışma Platformu (KÜSİDAP) üyeleri, Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlalleri kınadı.

Cumhuriyet Caddesi Karagözpaşa Camisi önünde bir araya gelen platform üyeleri, İsrail'i protesto etti.

Platform Başkanı Nazif Kocaçoban, yaptığı açıklamada, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın her yıl ramazan ayında hedefe konulduğunu ve buranın bir Yahudi mabedine çevrilmek istendiğini söyledi.

Filistin'de yaşananlara dünya devletlerinin sessiz kaldığına işaret eden Kocaçoban, şunları kaydetti:

"İsrail yine kendisine yakışanı yaptı. Çocuklara, kadınlara ve yaşlılara şiddet uyguladı, hatta masumları öldürdü. Müslümanların kutsal mabetlerinden biri olan Mescid-i Aksa'yı yine Müslümanların kutsal günleri olan ramazan ayında işgale girişti. Tek silahları taş ve parmaklarından akıp taşa bulaşan kan olan Müslümanlara, zulmetti. Ancak biz biliyoruz ki Müslümanlar hakka ve hakikate şahitlik ederler. Filistin'deki zulme de sessiz kalamazlar."

AA / Ramazan Doğan - Güncel

Kütahya, İsrail, Mescit, Aksa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title