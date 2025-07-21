Kütahya'da İşçi Servisi LPG Yüklü Tankere Çarptı: 35 Yaralı

Kütahya'da İşçi Servisi LPG Yüklü Tankere Çarptı: 35 Yaralı
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Kütahya-Eskişehir Çevre Yolu'nda bir işçi servisinin LPG yüklü tankere çarpması sonucu 35 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, sağlık durumları iyi.

Kütahya'da işçi servisinin LPG yüklü tankere arkadan çarpması sonucu 35 kişi yaralandı.

Ahmet D. idaresindeki içinde 45 kişinin bulunduğu 43 S 0162 plakalı servis otobüsü, Kütahya- Eskişehir Çevre Yolu Otogar Kavşağı'nda, trafik ışıklarında bekleyen İsmail K'nin kullandığı 34 HU 1655 plakalı LPG yüklü tankere arkadan çarptı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Kazada ilk belirlemelere göre servis şoförü ve 34 işçi yaralandı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi ile Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle kara yolundaki ulaşım kontrollü olarak sağlandı.

Kaynak: AA / Muharrem Cin - Güncel
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