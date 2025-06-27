Kütahya'da İşçi Elektrik Akımına Kapılarak Ağır Yaralandı

Kütahya'da İşçi Elektrik Akımına Kapılarak Ağır Yaralandı
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Kütahya'da bir inşaatta dış cephe kaplaması yapan işçi, yanından geçen elektrik hattına temas etmesi sonucu ağır yaralandı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan işçinin durumu ciddiyetini koruyor.

KÜTAHYA'da bir binanın dış cephe kaplaması için 4'üncü kata kadar iskele kuran işçi Ş.B., 1 metre yanından geçen elektrik hattına temas etmesi sonucu akıma kapılarak ağır yaralandı.

Olay, Yunus Emre Mahallesi Pusan Sokak üzerinde bir bina inşaatında meydana geldi. İşçi Ş.B. binanın dış cephe kaplaması için iskele kurdu. Dördüncü katta yaklaşık bir metre yanında geçen elektrik hattına temas eden Ş.B., akıma kapıldı. Diğer işçilerin durumu ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ş.B., ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İşçi Ş.B.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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