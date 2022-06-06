Kütahya'da iş yerine silahla ateş edilmesiyle ilgili 5 şüpheli yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kütahya'da iş yerine silahla ateş edilmesiyle ilgili 5 şüpheli yakalandı

AA - Muharrem Cin - Güncel
 - Güncelleme:
Kütahya'da iş yerine silahla ateş edilmesiyle ilgili 5 şüpheli yakalandı

Kütahya'da bir iş yerine silahla ateş ettiği öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya'da bir iş yerine silahla ateş ettiği öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, sabaha karşı Osman Gazi Mahallesi'ndeki bir iş yerine silahlarla ateş ettikten sonra kaçan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, kimlikleri belirlenen zanlıların adreslerine operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda, olayda kullanıldığı belirlenen 3 tabanca, 1 av tüfeği ve mermiler ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ö.F.G, F.M, F.A, F.U. ve F.U'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Muharrem Cin - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Kütahya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title