Kütahya'da iş yerine silahla ateş edilmesiyle ilgili 5 şüpheli yakalandı - Haberler

Kütahya'da iş yerine silahla ateş edilmesiyle ilgili 5 şüpheli yakalandı
AA - Muharrem Cin - Güncel
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Kütahya'da bir iş yerine silahla ateş ettiği öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı.
Kütahya'da bir iş yerine silahla ateş ettiği öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, sabaha karşı Osman Gazi Mahallesi'ndeki bir iş yerine silahlarla ateş ettikten sonra kaçan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, kimlikleri belirlenen zanlıların adreslerine operasyon düzenledi.
Yapılan aramalarda, olayda kullanıldığı belirlenen 3 tabanca, 1 av tüfeği ve mermiler ele geçirildi.
Gözaltına alınan Ö.F.G, F.M, F.A, F.U. ve F.U'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.
AA / Muharrem Cin - Güncel