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Kütahya'da iş makinesiyle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

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Kütahya'nın Simav ilçesinde, iş makinasıyla çarpışan motosikletin 14 yaşındaki sürücüsü yaşamını yitirdi. İsmail Elmülk adlı öğrenci, Simav Belediyesi'ne ait iş makinasıyla çarpıştıktan sonra hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, iş makinasıyla çarpışan motosikletin 14 yaşındaki sürücüsü yaşamını yitirdi.

Dört Eylül Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi İsmail Elmülk'ün kullandığı motosiklet, Yeşilova Mahallesi'nde Simav Belediyesi'ne ait iş makinasıyla çarpıştı.

Ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Kütahya Şehir Hastanesi'nde müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Simav İlçe Milli Eğitim Müdürlü İsmail Güven, sosyal medya hesabından öğrencinin vefatından dolayı taziye mesajı paylaştı.

Kaynak: AA / Güncel

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