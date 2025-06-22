Kütahya'da İnşaatta Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Kütahya'da İnşaatta Düşen İşçi Hayatını Kaybetti
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Kütahya'da inşaat halindeki bir binanın 5'inci katından asansör boşluğuna düşen 31 yaşındaki işçi Mahmut Yel, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KÜTAHYA'da malzeme taşıdıkları inşaat halindeki binanın 5'inci katındaki asansör boşluğundan düşen işçi Mahmut Yel (31), olay yerinde hayatını kaybetti.

Dumlupınar Mahallesi Diyar Sokakta inşaat halindeki bir binaya malzeme taşıyan Mahmut Yel, 5'inci kattan asansör boşluğuna düştü. Mesai arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, düşen işçinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yel'in cenazesi savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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