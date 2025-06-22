Kütahya'da İnşaat Halindeki Binada İşçi Düşerek Hayatını Kaybetti
Kütahya'nın Dumlupınar Mahallesi'nde bir inşaatta malzeme taşırken asansör boşluğuna düşen 31 yaşındaki işçi Mahmut Yel yaşamını yitirdi. Olay yerine sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi, Yel'in cesedi morga kaldırıldı.
Kütahya'da, inşaat halindeki bir binanın asansör boşluğuna düşen işçi yaşamını yitirdi.
Dumlupınar Mahallesi Diyar Sokak'ta inşaat halindeki bir binanın 5'inci katına malzeme taşındığı sırada işçi Mahmut Yel (31) dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, evli ve bir çocuk babası Yel'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Olay yeri incelemesinin ardından ekiplerce asansör boşluğundan çıkarılan Yel'in cesedi, Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.
Kaynak: AA / Muharrem Cin - Güncel