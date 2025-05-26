Kütahya'da İnşaat Bekçisi Kulübede Ölü Bulundu
Kütahya'nın Zafertepe Mahallesi'ndeki bir inşaata ait bekçi Hasan Hüseyin Taş, kulübede ölü bulundu. Yapılan kontrolde, hayatını kaybettiği belirlenen Taş'ın ölümü şüpheli olarak değerlendiriliyor ve cenazesi otopsi için hastaneye kaldırıldı.
Kütahya'da bir inşaatın gece bekçisi kulübede ölü bulundu.
Zafertepe Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan işçiler, bekçi Hasan Hüseyin Taş'ı (61) kulübede yerde hareketsiz yatarken buldu.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerce yapılan kontrolde Taş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Ölümü şüpheli değerlendirilen Taş'ın cenazesi, otopsi için Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.
Kaynak: AA / Muharrem Cin - Güncel