Kütahya'da İki Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

Kütahya'da İki Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı
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Kütahya'da meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Alkollü olduğu belirlenen sürücünün kaza yapması nedeniyle bir süre cadde trafiğe kapatıldı.

Kütahya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

O.S.Y. yönetimindeki 43 BB 790 plakalı otomobil ile Sultanbağı Mahallesi Soğukçeşme Caddesi'nde karşı yönden gelen F.S. idaresindeki 43 NU 192 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile otomobillerde bulunan 3 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekiplerinin yaptığı kontrollerde sürücülerden O.S.Y'nin alkollü olduğu belirlendi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan cadde, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Ramazan Doğan - Güncel
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