Kütahya'da İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Kırtasiye Yardımı

Ribat İnsani Yardım Derneği Kütahya Temsilciliği, ihtiyaç sahibi 70 ilk ve ortaokul öğrencisine kırtasiye paketi ile okul çantası dağıttı. Dağıtılan kırtasiye paketinde çeşitli malzemeler bulunuyor.

Ribat İnsani Yardım Derneği Kütahya Temsilciliği tarafından ihtiyaç sahibi 70 ilk ve ortaokul öğrencisine kırtasiye paketi ile okul çantası dağıtıldı.

Kütahya Ribat İnsani Yardım Derneği ihtiyaç sahibi ailelerin ilk ve ortaokul öğrencileri için hazırlanan eğitim öğretim yılı içerisinde ihtiyaçları olacak çanta ve tüm kırtasiye ürünlerinin yer aldığı kırtasiye paketi ile okul çantası dağıtımı yaptı.

70 öğrenciye dağıtılan kırtasiye paketinde, okul çantası, defter çeşitleri, kurşun kalem, silgi, kalem açacağı, kuru, sulu ve pastel boya, cetvel takımı, kalemlik, kurşun kalem ucu, kaplık, etiket, yapıştırıcı ve bant bulunuyor.

Kırtasiye malzemelerinin alımında, dağıtımında katkıda bulunan herkese ve hayır sahiplerine teşekkür eden Kütahya Ribat İnsani Yardım Derneği yetkilileri, ihtiyaç sahibi ailelerin ve öğrencilerin yüzlerini güldürmeye, eğitim öğretim hayatlarında yanlarında olmaya devam edeceklerini belirttiler. - KÜTAHYA