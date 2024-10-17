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Kütahya'da Hükümlüler Operasyonla Yakalandı

Kütahya'da Hükümlüler Operasyonla Yakalandı
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Kütahya'da, işledikleri suçlar nedeniyle kesinleşmiş hapis cezaları bulunan iki hükümlü, polisin düzenlediği operasyonlarla yakalandı. Mehmet Ali K. 21 yıl, Levent A. ise 13 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Kütahya'da, işledikleri suçlar nedeniyle biri 21 yıl, diğeri 13 yıl kesinleşmiş hapis cezaları bulunan hükümlüler, polisin düzenlediği operasyonlarla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 21 yıl hapse mahkum edilen Mehmet Ali K'nin (31), Fuatpaşa Mahallesi Ergenekon Sokağı'nda bir evde saklandığını belirledi.

Bu adrese operasyon düzenleyen ekipler, Mehmet Ali K'yi yakalayıp emniyet müdürlüğüne götürdü.

"İş yeri ve kurumdan hırsızlık", "ikametten hırsızlık", "güveni kötüye kullanma" suçlarından 8 kaydı bulunan Mehmet Ali K, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

Diğer operasyonda ise "nitelikli yağma", "açıktan hırsızlık", "yaralama" suçlarından 15 kaydı olan ve 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Levent A. (36), Meydan Mahallesi Kumluk Sokağı'nda bir adreste yakalandı. Hükümlünün, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Ramazan Doğan - Güncel

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