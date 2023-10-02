Kütahya'da Hırsızlık Yapan Kadınlar Yakalandı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde başka bir ilden gelerek hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 kadın polis tarafından yakalandı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde başka bir ilden gelerek hırsızlık yapan kadınlar polisin ısrarlı çalışmaları sonucu yakalandı.

İl dışından gelerek, dil düşürme yöntemiyle evlerden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 kadın, Gediz polisi tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Gediz'de bir vatandaşın Gazikemal Mahallesi'nde bulunan evinden dil düşürme yöntemiyle kapıları açarak içeri giren hırsızlar evden 10 bin TL çaldı. Vatandaşın polise şikayette bulunması üzerine harekete geçen Gediz ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yoğun çalışma sonucu olayla ilgili N.A (16) A.A (25) ve N.G.(22)'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Polisteki işlemleri tamamlanan 3 kadın, Gediz Cumhuriyet Başsavcısının talimatıyla Gediz Adliyesi'ne sevk edildi.

Hırsızlık zanlısı 3 şahıs çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar. - KÜTAHYA