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Kütahya'da hırsızlık şüphelisi, ev sahibi tarafından yakalandı

Kütahya'da hırsızlık şüphelisi, ev sahibi tarafından yakalandı

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Kütahya'da apartman dairesine giren hırsızlık şüphelisi, ev sahibince yakalanarak polise teslim edildi.

Kütahya'da apartman dairesine giren hırsızlık şüphelisi, ev sahibince yakalanarak polise teslim edildi.

Zafertepe Mahallesi'nde misafirlikten dönen kişi, evine giren hırsızlık şüphelisini suçüstü yakaladı.

Bu sırada çıkan arbedede, kadın iç çamaşırları giyen yarı çıplak haldeki hırsızlık şüphelisi M.T. (50), darp sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelinin balkon kapısını tornavida ile açarak girdiği apartman dairesinden bilezik çaldığını belirledi.

Gözaltına alınan zanlı, sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü.

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Kaynak: AA / Muharrem Cin - Güncel

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