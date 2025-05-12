Kütahya'da Hırsızlık Suçlusu 9 Hükümlü Yakalandı
Kütahya'da hırsızlık suçlarından kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 9 hükümlü, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kütahya'da haklarında hırsızlık suçlarından kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 9 hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, hırsızlıktan hükümlü firarilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, Kütahya il merkezinin yanı sıra Eskişehir ve Manisa'da 9 hükümlüyü yakaladı.
Hükümlüler emniyetteki işlemlerinin ardından Kütahya T Tipi Açık ve Kapalı Cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Ramazan Doğan - Güncel