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Kütahya'da Hırsızlık Suçlusu 9 Hükümlü Yakalandı

Kütahya'da Hırsızlık Suçlusu 9 Hükümlü Yakalandı
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Kütahya'da hırsızlık suçlarından kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 9 hükümlü, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kütahya'da haklarında hırsızlık suçlarından kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 9 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, hırsızlıktan hükümlü firarilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Kütahya il merkezinin yanı sıra Eskişehir ve Manisa'da 9 hükümlüyü yakaladı.

Hükümlüler emniyetteki işlemlerinin ardından Kütahya T Tipi Açık ve Kapalı Cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Ramazan Doğan - Güncel
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