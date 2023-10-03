Kütahya'da Hırsızlık Olaylarında Büyük Azalma

Kütahya'da geçen yılın ilk 9 ayına göre, bu yıl hırsızlık olaylarında yüzde 7-51 oranında azalma gerçekleştiği bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 716 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Kütahya'da geçen yılın ilk 9 ayına göre, bu yıl hırsızlık olaylarında yüzde 7-51 oranında azalma gerçekleştiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce il genelinde hırsızlık olaylarını azaltmaya yönelik olarak yapılan uygulamalar, denetimler ve kontrolleri içeren çalışmalar sonucunda, Eylül 2023 tarihi itibariyle geçen yılla karşılaştırıldığında, evden hırsızlık olayları yüzde 51,7, bisiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığı olayları yüzde 7,4, işyerinden ve kurumdan hırsızlık olayları yüzde 41,3, motosiklet hırsızlığı olayları yüzde 54,2, oto hırsızlığı olayları yüzde 23,1, otodan hırsızlık olayları yüzde 9,1, hayvan hırsızlığı olayları yüzde 28,6 ve yağma olaylarında 50 azalma sağlandı. Yapılan çalışmalarda, 165 ruhsatsız tabanca, 56 ruhsatsız tüfek, 85 kurusıkı tabanca, bin 800 mermi/fişek, bin 375 delici/kesici alet ele geçirildi.

1 Ocak- 30 Eylül 2023 tarihleri arasında ilde çeşitli suçlardan aranan 716 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. - KÜTAHYA