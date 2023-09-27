Kütahya'da Hırsızlık Olaylarında Büyük Azalma

Kütahya'da geçen yılın ilk 9 ayına göre, bu yıl hırsızlık olaylarında yüzde 7-54 arasında azalma gerçekleştiği bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 704 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Kütahya'da geçen yılın ilk 9 ayına göre, bu yıl hırsızlık olaylarında yüzde 7-54 arasında azalma gerçekleştiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce il genelinde hırsızlık olaylarını azaltmaya yönelik olarak yapılan uygulamalar, denetimler ve kontrolleri içeren çalışmalar sonucunda 23 Eylül 2023 tarihi itibariyle geçtiğimiz yılla karşılaştırıldığında, evden hırsızlık olaylarında yüzde 53, bisiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığı olaylarında yüzde 7,4, işyerinden ve kurumdan hırsızlık olaylarında yüzde 39, motosiklet hırsızlığı olaylarında yüzde 54,2, oto hırsızlığı olaylarında yüzde 23,1, hayvan hırsızlığı olaylarında yüzde 28,6 ve yağma olaylarında yüzde 48,3 azalma sağlandı. Yapılan çalışmalarda, 165 ruhsatsız tabanca, 53 ruhsatsız tüfek, 81 kurusıkı tabanca, bin 785 mermi-fişek ile bin 285 delici-kesici alet ele geçirildi.

1 Ocak 2023 ile 23 Eylül 2023 tarihleri arasında ilde çeşitli suçlardan aranan 704 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. - KÜTAHYA