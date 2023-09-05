Kütahya'da Hırsızlık Olaylarında Büyük Azalma

Kütahya'da geçen yılın ilk 8 ayına göre, bu yıl hırsızlık olaylarında yüzde 16-49 arasında azalma gerçekleştiği bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 652 şahıs yakalandı.

Kütahya'da geçen yılın ilk 8 ayına göre, bu yıl hırsızlık olaylarında yüzde 16-49 arasında azalma gerçekleştiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce il genelinde hırsızlık olaylarını azaltmaya yönelik olarak yapılan uygulamalar, denetimler ve kontrolleri kapsayan çalışmalar sonucunda, 2023 yılı ilk 8 ayında geçen yılla karşılaştırılmasında, evden hırsızlık olayları yüzde 49, işyerinden ve kurumdan hırsızlık olayları yüzde 34,3, motosiklet hırsızlığı olayları yüzde 44, oto hırsızlığı olayları yüzde 16,7, hayvan hırsızlığı olayları yüzde 16,7 ve yağma olayları yüzde 44 azaldı.

Yapılan çalışmalarda, 156 ruhsatsız tabanca, 49 ruhsatsız tüfek, 73 kurusıkı tabanca, bin 486 mermi-fişek ve bin 124 delici-kesici alet ele geçirildi. 1 Ocak- 2 Eylül 2023 tarihleri arasında çeşitli suçlardan aranan 652 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. - KÜTAHYA