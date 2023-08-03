Kütahya'da Hırsızlık Olaylarında Büyük Azalma

Kütahya'da geçen yılın ilk 7 ayına göre, bu yıl hırsızlık olaylarında yüzde 9-48 arasında azalma gerçekleştiği bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 547 şahıs yakalandı.

Kütahya'da geçen yılın ilk 7 ayına göre, bu yıl hırsızlık olaylarında yüzde 9-48 arasında azalma gerçekleştiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce il genelinde hırsızlık olaylarını azaltmaya yönelik olarak yapılan uygulamalar, denetimler ve kontrolleri kapsayan çalışmalar sonucunda, 2023 yılı ilk 7 ayında geçen yılla karşılaştırılmasında, evden hırsızlık olayları yüzde 48,4, işyerinden ve kurumdan hırsızlık olayları yüzde 30,6, motosiklet hırsızlığı olayları yüzde 45,5, hayvan hırsızlığı olayları yüzde 16,7, oto hırsızlık olayları yüzde 9,1 ve yağma (gasp) olaylarında yüzde 42,9 azalma sağlandı.

Yapılan çalışmalarda, 111 ruhsatsız tabanca, 40 ruhsatsız tüfek, 64 kurusıkı tabanca, bin 134 mermi-fişek, 28 bin 350 gram tütün, 2 bin 685 paket gümrük kaçağı sigara, 98 bin 538 adet makaron ve 799 delici-kesici alet ele geçirildi.

1 Ocak 2023 ile 31 Temmuz 2023 tarihi arası ilde çeşitli suçlardan aranan 547 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. - KÜTAHYA