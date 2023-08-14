Kütahya'da Hırsızlık Olayları Yüzde 5-58 Azaldı

Kütahya'da geçen yılın ilk 8 ayına göre, bu yıl hırsızlık olaylarında yüzde 5-58 oranında azalma gerçekleştiği bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 596 şahıs yakalanarak Adli Makamlara sevk edildi.

Kütahya'da geçen yılın ilk 8 ayına göre, bu yıl hırsızlık olaylarında yüzde 5-58 oranında azalma gerçekleştiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce il genelinde hırsızlık olaylarını azaltmaya yönelik olarak yapılan uygulamalar, denetimler ve kontrolleri kapsayan çalışmalar sonucunda, 2023 yılı ilk 8 ayında geçen yılla karşılaştırılmasında, evden hırsızlık olayları yüzde 58,5, işyerinden ve kurumdan hırsızlık olayları yüzde 34,4, motosiklet hırsızlığı olayları yüzde 48,9, hayvan hırsızlığı olayları yüzde 16,7, oto hırsızlık olayları yüzde 5,6, yağma (gasp) olayları yüzde 45,5 oranında azaldı.

Yapılan çalışmalarda, 126 ruhsatsız tabanca, 40 ruhsatsız tüfek, 72 kurusıkı tabanca, bin 255 mermi-fişek, 28 bin 350 gram tütün, 2 bin 685 paket gümrük kaçağı sigara, 98 bin 538 adet makaron ve 945 delici-kesici alet ele geçirildi.

1 Temmuz 2023 ile 12 Ağustos 2023 tarihleri arasında ilde çeşitli suçlardan aranan 596 şahıs yakalanarak Adli Makamlara sevk edildi. - KÜTAHYA