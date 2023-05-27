Kütahya'da Hemzemin Geçitte Tren Kazası: 1 Ölü

KÜTAHYA'da hemzemin geçitte karşıdan karşıya geçmek istediği sırada trenin çarptığı yaya Harun Asıldoğan (40) hayatını kaybetti.

Kaza, Bölücek Mahallesi Ahmet Derin Caddesi üzerindeki hemzemin geçitte meydana geldi. Harun Asıldoğan, hemzemin geçitten yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada Kütahya-Demirciören seferini yapan 72018 sefer sayılı yolcu treni Asıldoğan'a çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Asıldoğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Asıldoğan'ın cenazesi otopsi için Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Trenin makinisti İsmail Kör, polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Soruşturma sürüyor.