Kütahya'da helikopterli trafik denetimi

KÜTAHYA'da jandarma ekipleri, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle yollarda oluşabilecek yoğunluğu ve sürücülerin trafik kurallarına uyup uymadıklarını helikopterle havadan denetledi.

Kütahya Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı tatilinde oluşabilecek trafik yoğunluğuna karşı Jandarma Genel Komutanlığı'na ait Sikorsky helikopterle havadan denetim yaptı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile koordineli olarak yapılan denetimlerde sürücülerin kurallara uyup uymadıkları, Kütahya-Afyonkarahisar, Kütahya-Gediz kara yolları ile kent merkezindeki kavşaklarda oluşabilecek trafik yoğunluğu helikopterle havadan denetlendi. Denetimde Vali Yardımcısı Mustafa Güney'e İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kırbaç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Fatih Çakırtaş, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Kadir Aslan eşlik etti.