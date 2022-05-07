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Kütahya'da helikopterle trafik denetimi yapıldı

AA - Muharrem Cin - Güncel
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Kütahya'da helikopterle trafik denetimi yapıldı

Kütahya'da, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Kent merkezini Afyonkarahisar'a ve Çavdarhisar ilçesine bağlayan kara yollarında 6 ayrı uygulama noktası oluşturuldu.

Ekipler, kural ihlali yapan sürücüleri helikopterden tespit ederek yerdeki görevlilere bildirdi. Bunun üzerine sürücüler durdurularak gerekli işlemler yapıldı.

Havadan denetimlere katılan Kütahya Vali Vekili Mustafa Güney, gazetecilere, polis ve jandarma ekiplerinin ortak denetimlerinde genellikle sürücülerin kurallara uyduğunun gözlemlendiğini söyledi.

Yaklaşık 500 aracın sorgulandığını belirten Güney, "Geçen Ramazan Bayramı nedeniyle trafikte yoğunluk devam ediyor. Sürücülerimizin kazasız belasız evlerine dönmeleri için tüm tedbirler alındı." dedi.

Denetime, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kırbaç ve İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç da katıldı.

AA / Muharrem Cin - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Karahisar, Jandarma, Kütahya, Güncel, Haberler

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