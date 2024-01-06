Kütahya'da Hekimler Gazze Halkıyla Dayanışma İçin Sessiz Eylem Gerçekleştirdi

Kütahya'da hekimler, İsrail'in yaklaşık 3 aydır saldırılarını sürdürdüğü Gazze halkıyla dayanışma için sessiz eylem gerçekleştirdi.

Kentte 8 haftadır her cumartesi bir araya gelerek sessiz yürüyüş yapan hekimler ve sağlık çalışanları, bu kez sessiz eylem için buluştu.

Zafer Meydanı'nda pankart açan, "Ben doktorum, hedef değil", "Hastaneye saldırı savaş suçudur", "Beyaz önlüklerimiz kana bulanmasın" ve İngilizce "Soykırıma dur de" yazılı dövizler taşıyan hekimlere çevredekiler destek verdi.

Grup, bir süre sessiz eylem yaptıktan sonra dağıldı.