Kütahya'da Hayvanları Koruma Günü Etkinliği

Kütahya'da, Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla düzenlenen farkındalık etkinliğinde Vali Musa Işın'a sahipsiz hayvanların barındırılması konusunda yaptıkları çalışmalardan dolayı hediye verildi.

Kütahya Valiliği öncülüğünde, Kütahya-Eskişehir kara yolu yakınlarında bulunan Sahipsiz Hayvanlar Bakımevi'nde etkinlik düzenlendi.

Vali Musa Işın, burada yaptığı konuşmada, sahipsiz hayvanlar konusunda Kütahya'da önemli çalışmalar yapıldığını belirtti.

Kütahya'da sahipsiz hayvanlar için il merkezi ve bazı ilçelerde hayvan barınakları inşa ettiklerini dile getiren Işın, şunları söyledi:

"Kütahya'mızda daha önce şu an içinde bulunduğumuz ve 1200 kapasiteli bir bakımevinden başka bir alanımız yoktu. Biz il merkezimizde İshak Seydi köyü yakınlarında 89 bin metrekarelik alana hayvan barınağı yaptık. Tavşanlı'da 45 bin metrekare üzerinde yeni bir hayvan barınağı yaptık. Emet'te yeniden 15 bin metrekare üzerinde bir hayvan barınağı yapıyoruz. Şaphane ilçemizde de Simav, Gediz, Hisarcık, Pazarlar ilçelerimizi ihtiva eden çok modern bir hayvan barınağı yaptık. Hayvanlarımızın bakımı, barınması, yiyecekleri ve aşılanmaları, tedavileri için her türlü tedbir alındı. Buradaki hayvanlarımız aşılanmakta, bakımları yapılmakta, dışarıdan zarar göremeyecekleri bir şekilde izole edilmişlerdir. Aynı şekilde bu alanlar hayvanların hapsedilecekleri alanlar değildir. Barınaklarımızda hiçbir hayvanımız soğuktan ya da yağmurdan, kardan zarar görmeyecek şekilde bir ortam oluşturuldu."

Kütahya'da 20 bin civarında sahipsiz köpeğin bulunduğunu ve bunların büyük bir kısmının toplatıldığını da aktaran Işın, "İnsanlar ne kadar kıymetliyse, değerliyse, insanlar kadar olmasa da hayvanlar da değerlidir ve kıymetlidir. Kültürümüzde hayvanlara eziyet etmek hem günahtır hem de yasalarımıza göre suçtur. Hayvanlarımızı, kedilerimizi, köpeklerimizi evcil hayvanlarımızı sahiplenmek zorundayız ve onları sevmek zorundayız." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Kütahya Doğa ve Hayvanseverler Derneği, Bir Adım İyilik Hareketi Derneği ile Hayvanları Koruma Gönüllüleri Derneği yetkilileri Vali Işın'a, sahipsiz hayvanların barındırılması konusunda yaptıkları çalışmalardan dolayı hediye verdi.

Vali Işın ile diğer protokol üyeleri, sahipsiz hayvanlar konusunda özverili çalışma yapan personel ile hayvan dostu ilkokul öğrencilerine belge takdim etti.

Fidan dikiminin de yapıldığı etkinlikte protokol üyeleri, öğrenciler ve katılımcılar bakımevindeki hayvanları ziyaret etti.