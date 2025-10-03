Haberler

Kütahya'da Hayvanları Koruma Günü Etkinliği

Kütahya'da Hayvanları Koruma Günü Etkinliği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da düzenlenen etkinlikte, Vali Musa Işın sahipsiz hayvanlar konusundaki çalışmalarıyla dikkat çekti. Etkinlikte barınaklar hakkında bilgi verildi ve hayvanlara yönelik farkındalık oluşturuldu.

Kütahya'da, Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla düzenlenen farkındalık etkinliğinde Vali Musa Işın'a sahipsiz hayvanların barındırılması konusunda yaptıkları çalışmalardan dolayı hediye verildi.

Kütahya Valiliği öncülüğünde, Kütahya-Eskişehir kara yolu yakınlarında bulunan Sahipsiz Hayvanlar Bakımevi'nde etkinlik düzenlendi.

Vali Musa Işın, burada yaptığı konuşmada, sahipsiz hayvanlar konusunda Kütahya'da önemli çalışmalar yapıldığını belirtti.

Kütahya'da sahipsiz hayvanlar için il merkezi ve bazı ilçelerde hayvan barınakları inşa ettiklerini dile getiren Işın, şunları söyledi:

"Kütahya'mızda daha önce şu an içinde bulunduğumuz ve 1200 kapasiteli bir bakımevinden başka bir alanımız yoktu. Biz il merkezimizde İshak Seydi köyü yakınlarında 89 bin metrekarelik alana hayvan barınağı yaptık. Tavşanlı'da 45 bin metrekare üzerinde yeni bir hayvan barınağı yaptık. Emet'te yeniden 15 bin metrekare üzerinde bir hayvan barınağı yapıyoruz. Şaphane ilçemizde de Simav, Gediz, Hisarcık, Pazarlar ilçelerimizi ihtiva eden çok modern bir hayvan barınağı yaptık. Hayvanlarımızın bakımı, barınması, yiyecekleri ve aşılanmaları, tedavileri için her türlü tedbir alındı. Buradaki hayvanlarımız aşılanmakta, bakımları yapılmakta, dışarıdan zarar göremeyecekleri bir şekilde izole edilmişlerdir. Aynı şekilde bu alanlar hayvanların hapsedilecekleri alanlar değildir. Barınaklarımızda hiçbir hayvanımız soğuktan ya da yağmurdan, kardan zarar görmeyecek şekilde bir ortam oluşturuldu."

Kütahya'da 20 bin civarında sahipsiz köpeğin bulunduğunu ve bunların büyük bir kısmının toplatıldığını da aktaran Işın, "İnsanlar ne kadar kıymetliyse, değerliyse, insanlar kadar olmasa da hayvanlar da değerlidir ve kıymetlidir. Kültürümüzde hayvanlara eziyet etmek hem günahtır hem de yasalarımıza göre suçtur. Hayvanlarımızı, kedilerimizi, köpeklerimizi evcil hayvanlarımızı sahiplenmek zorundayız ve onları sevmek zorundayız." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Kütahya Doğa ve Hayvanseverler Derneği, Bir Adım İyilik Hareketi Derneği ile Hayvanları Koruma Gönüllüleri Derneği yetkilileri Vali Işın'a, sahipsiz hayvanların barındırılması konusunda yaptıkları çalışmalardan dolayı hediye verdi.

Vali Işın ile diğer protokol üyeleri, sahipsiz hayvanlar konusunda özverili çalışma yapan personel ile hayvan dostu ilkokul öğrencilerine belge takdim etti.

Fidan dikiminin de yapıldığı etkinlikte protokol üyeleri, öğrenciler ve katılımcılar bakımevindeki hayvanları ziyaret etti.

Kaynak: AA / Ramazan Doğan - Güncel
Trump: Hamas'a 6 Ekim'e kadar süre veriyorum, anlaşmayı kabul et ya da öl

Hamas'a manidar bir tarih verip tehdit etti: Ya kabul edersin...
İstanbul'da 3 adliyenin başsavcısı değişti

Megakente 3 yeni başsavcı! Özellikle bir atama dikkat çekici
Ali Babacan gündem yaratan fotoğrafın perde arkasını Haberler.com'a anlattı

Gündem yaratan fotoğrafın perde arkasını ilk kez anlattı
Ali Babacan'dan Muharrem İnce'ye 'fotoğraf' yanıtı: Hiçbir kıymeti yok

Babacan ilk kez bu kadar sert! İnce'nin fotoğraf yorumuna olay yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef'te kural ihlali! Gizli telefon ifşa edildi

MasterChef'te kural ihlali! Somer şef yayında ifşa etti
Enflasyon neden yükseldi? Bakan Şimşek gerekçesini açıkladı

Beklentileri aşan veri için Bakan Şimşek'ten açıklama var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.