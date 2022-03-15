Hayvan hırsızlığı kuzuları annesiz bıraktı - Haberler

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Hayvan hırsızlığı kuzuları annesiz bıraktı

AA - Ramazan Doğan - Güncel
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Kütahya'da meydana gelen küçükbaş hayvan hırsızlığında anneleri çalınan 4 kuzu annesiz kaldı.

Kütahya'da meydana gelen küçükbaş hayvan hırsızlığında anneleri çalınan 4 kuzu annesiz kaldı.

Aslanapa ilçesi Bayat köyünde ikamet eden Hasan Arı, evinin yakınındaki ağıl kapısının açık olduğunu, koyun ve keçilerinin ise dışarıda olduğunu gördü.

Ağıldaki 6 koyunun eksik olduğunu fark eden Arı, kayıp koyunları çevrede aramaya başladı.

Koyunları hiçbir yerde bulamayan Arı, durumu önce köy muhtarına ardında da ilçe jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine hırsızlık olayının aydınlatılması için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Arı, jandarma ekiplerinin ağıl ve çevresinde inceleme yaptığını dile getirerek "Koyunlar yaklaşık bir ay önce doğurmuştu. Kuzuları annesiz kaldı. Koyunlarının bir an önce bulunmasını ve kuzuların da annelerine kavuşmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Hayvan hırsızlığı kuzuları annesiz bıraktı

Hayvan hırsızlığı kuzuları annesiz bıraktı

Hayvan hırsızlığı kuzuları annesiz bıraktı

AA / Ramazan Doğan - Güncel

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