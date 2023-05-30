Kütahya'da Hayır Çarşısı düzenlendi: 1,2 milyon TL gelir elde edildi

Valilik himayesinde düzenlenen Hayır çarşısından 1 milyon 273 bin 537 TL gelir elde edildiğini açıklayan Vali Ali Çelik, deprem bölgesindeki engelli bireylerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla düzenlenen etkinliğe katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Vali Ali Çelik, deprem bölgesindeki engelli bireylerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Valilik himayesinde düzenlenen Hayır çarşısından 1 milyon 273 bin 537 TL gelir elde edildiğini açıkladı. Kütahya'nın dayanışma ve yardımseverlik ruhunun bir kez daha bölge halkının yüreğini ısıttığını belirten Vali Çelik, tüm Kütahya'ya desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Kütahya'da halkın dayanışma ve yardımseverliği bir kez daha kendini gösterdi. Kütahya Valiliğinin himayesinde, deprem bölgesindeki engelli bireylerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla; il ve ilçelerdeki kamu kurumları, belediyeler, iş insanları, esnaf ve tüm vatandaşların desteğiyle düzenlenen Hayır çarşısından 1 milyon 273 bin 537 TL gelir elde edildi.

Hayır çarşısına katkı sağlayan dernek başkanlarıyla bir araya gelen Kütahya Valisi Ali Çelik ve eşi Neziha Çelik, deprem bölgesi Hatay'daki şubelerinin ihtiyaçları hakkında istişarelerde bulundular.

"Kütahyalılar bir kez daha bölge halkının yüreğini ısıttı"

2 gün süren Hayır çarşısından, 1 milyon 273 bin 537 TL gelir elde edildiğini açıklayan Vali Ali Çelik, Kütahya'nın dayanışma ve yardımseverlik ruhunun bir kez daha bölge halkının yüreğini ısıttığını belirterek tüm Kütahya'ya desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Vali Çelik'in depremzedeler ve engelli bireylerin durumlarını yakından takip ettiğini, eşiyle birlikte sık sık ihtiyaç sahibi kişilerin yanında yer aldığını ifade eden dernek başkanları da duyarlılıkları ve hassasiyetleri için Çelik çiftine teşekkür ettiler. - KÜTAHYA