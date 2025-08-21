Kütahya'da Hava Er Eğitim Tugayı'nda Yangın Çıktı

Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nın yemekhane bölümünde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Dumanlar kentin birçok noktasından görüldü. İtfaiye ekipleri yangını 1 saatte kontrol altına aldı. Soruşturma başlatıldı.

KÜTAHYA Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nın yemekhane bölümünde çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Dumanlar kentin birçok noktasından görüldü.

Vefa Mahallesi'ndeki Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nın yemekhane bölümünde saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, yemekhane binasının yanındaki ağaçlık alana da sıçradı. Dumanlar kentin birçok noktasından görülürken, ihbarla bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi. Yangın, ekipler tarafından 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

