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Kütahya'da Hamile Eşine Av Tüfeğiyle Saldırı: Şüpheli Gözaltına Alındı

Kütahya'da Hamile Eşine Av Tüfeğiyle Saldırı: Şüpheli Gözaltına Alındı
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Kütahya'da tartıştığı 3 aylık hamile eşine av tüfeğiyle ateş ederek yaraladığı öne sürülen Yaşar K. gözaltına alındı. Genç kadın hastaneye kaldırıldı, sağlık durumu iyi.

Kütahya'da tartıştığı 3 aylık hamile eşini av tüfeğiyle ateş ederek yaraladığı öne sürülen kişi gözaltına alındı.

Osman Gazi Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki baba evine giden Firdevs K. (19) ile eve gelen eşi Yaşar K, (20) arasında tartışma çıktı.

Olayın büyümesi üzerine Yaşar K, yanında getirdiği av tüfeğiyle eşi Firdevs K'ye ateş edip olay yerinden otomobille kaçtı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Vücuduna isabet eden saçmalar nedeniyle yaralanan ve 3 aylık hamile olduğu öğrenilen genç kadın, sağlık ekibince Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Firdevs K'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayı gerçekleştiren Yaşar K, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince Sultanbağı Mahallesi'nde yakalandı. Şüphelinin otomobilinde yapılan aramada olayda kullanılan av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Muharrem Cin - Güncel
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