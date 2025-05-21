Kütahya'da Hafif Ticari Araç Kamyona Çarptı: 5 Yaralı

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2) KÜTAHYA'DA HAFİF TİCARİ ARAÇ, KAMYONA ÇARPTI; 5 YARALI

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde hafif ticari araç, hafriyat kamyonuyla çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı.Kaza, Tavşanlı- Kütahya karayolu 5'nci kilometresinde meydana geldi. Erhan Ö. (43) idaresindeki hafif ticari araç, Emin Ö. (56) yönetimindeki 43 AGZ 257 kamyona çarptı. Kazada sürücü Erhan Ö. ile araçtaki İsmail Ö. (72), Aysel Ö.(71), Nuran Ö. (37) ve Eymen Ö. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.