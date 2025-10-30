Haberler

Kütahya'da Gürültü Kavgası: İki Komşu Yaralandı

Güncelleme:
Kütahya'da bir apartmanda çıkan gürültü tartışması, iki komşunun yaralanmasıyla sonuçlandı. 72 yaşındaki Ekrem A, 23 yaşındaki Seymen E'yi gürültü yaptığı gerekçesiyle uyardı ve ikili arasında kavgaya dönüştü. Olayda her iki taraf da hastaneye kaldırıldı.

Kütahya'da aynı apartmanda ikamet eden iki komşu arasında çıkan "gürültü" kavgasında 2 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Maltepe Mahallesi Şeker Sokak'taki bir apartmanda ikamet eden Ekrem A. (72), binanın önünde karşılaştığı üst katta oturan komşusunun oğlu Seymen E'yi (23) gürültü yaptıkları gerekçesiyle uyardı.

İkili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine motokuryelik yapan Seymen E, motosiklet kaskıyla Ekrem A'ya vurarak yüzünden yaralanmasına neden oldu. Arbede sırasında motosikletten düşen genç ise başından yaralandı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yüzünden kask darbesi sonucu yaralanan Ekrem A, gencin tartışma esnasında kendisine bıçak çektiğini iddia etti.

Seymen E. ve Ekrem A, sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Muharrem Cin - Güncel
