Kütahya'da Gümrük Kaçağı Klonlanmış Cep Telefonları Operasyonu

Kütahya'da düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı klonlanmış cep telefonları ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adnan Menderes Caddesi'nde M.D'nin iş yerine operasyon düzenledi ve çeşitli markalara ait 50 klonlanmış cep telefonu bulundu. İşyeri sahibi M.D. hakkında işlem yapıldı.