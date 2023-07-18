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Kütahya'da Gümrük Kaçağı Klonlanmış Cep Telefonları Operasyonu

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Kütahya'da düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı klonlanmış cep telefonları ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adnan Menderes Caddesi'nde M.D'nin iş yerine operasyon düzenledi ve çeşitli markalara ait 50 klonlanmış cep telefonu bulundu. İşyeri sahibi M.D. hakkında işlem yapıldı.

Kütahya'da düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı klonlanmış cep telefonları ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Adnan Menderes Caddesi'nde M.D'nin iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, çeşitli markalara ait gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 50 klonlanmış cep telefonu ele geçirildi.

İşyeri sahibi M.D. hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Muharrem Cin - Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Emniyet Müdürlüğü Operasyon Kütahya Güncel Haberler

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