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Kütahya'da Gümrük Kaçağı 36 Parfüm Ele Geçirildi

Kütahya'da Gümrük Kaçağı 36 Parfüm Ele Geçirildi

Güncel Haberler

Kütahya- Eskişehir PTS noktasında durdurulan araçta yapılan kontrollerde gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 36 adet parfüm ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Kütahya'da durdurulan bir araçta yapılan kontrollerde gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 36 adet parfüm ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde durumundan şüphelenilen içerisinde T. K. isimli şahsın bulunduğu araç Kütahya- Eskişehir PTS noktasında durduruldu. Araçta yapılan kontrollerde gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 36 adet parfüm ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs hakkında yasal işlem yapıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Eskişehir Kütahya Tragger Güncel Haberler

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