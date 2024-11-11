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Kütahya'da Gönüllü Gençlerden Dezavantajlı Çocuklara Destek Etkinliği

Kütahya'da Gönüllü Gençlerden Dezavantajlı Çocuklara Destek Etkinliği
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Kütahya İyilik Hareketi adı altında bir araya gelen 25 gönüllü genç, dezavantajlı çocuklar için eğlenceli ve öğretici etkinlikler düzenledi. Etkinlikte çocuklar çini, ebru ve farklı atölyelerde yarımşar saat süreyle aktiviteler gerçekleştirdi.

Kütahya'da bir araya gelen gönüllü gençler, dezavantajlı çocuklara yönelik etkinlik düzenledi.

"Kütahya İyilik Hareketi" adıyla grup oluşturan 25 genç, yetim ve dezavantajlı çocuklarla bir araya geldi.

Tarihi Germiyan Sokak'taki bir konakta düzenlenen etkinlikte çocuklar hem eğlendi, hem de çeşitli mesleklere ilişkin bilgiler edindi.

Kütahya İyilik Hareketi sözcüsü Hakan Özkul, etkinlikle ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce de çeşitli programlarla bir araya geldikleri çocuklarla ara tatilde de buluşmak istediklerini söyledi.

Etkinliğe 50 kadar dezavantajlı çocuk ile yakınlarının katıldığını belirten Özkul, şöyle konuştu:

"Etkinliğimize katılan çocuklar çini, ebru, masal, Dubai çikolatası atölyelerinde yarımşar saat aralıklarla etkinliklere katıldı. Burada gönüllülerimiz çocuklara eğlenerek yeni kazanımlar kazandırıyor. Amacımız, ara tatildeki çocuklarımızın eğlenmelerini sağlamak ve atölyelerde ilgilendikleri alanlarla ilgili birer hobi veya ileriki yaşantılarında yapacakları mesleklere bir altyapı hazırlamak."

Gönüllü abla ve ağabeyleriyle birlikte çeşitli oyunlar oynayan çocuklara etkinlik sonunda hediyeler verildi.

Kaynak: AA / Ramazan Doğan - Güncel
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