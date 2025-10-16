Kütahya'da Gıda Zehirlenmesi Şüphesi: 17 Öğrenci Taburcu Edildi

Kütahya'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran 17 öğrenci, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Muğla'dan Eskişehir'e okul gezisi için giden bir lisenin öğrencileri, yemek yedikten bir süre sonra rahatsızlandı.

Bulantı ve kusma şikayetiyle 17 öğrenci, Kütahya Şehir Hastanesi acil servisine başvurdu.

Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen öğrenciler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.