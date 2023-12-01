Kütahya'da Gerçekleştirilen Operasyonda 12 Şüpheli Tutuklandı

Kütahya merkez ve ilçelerinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda çeşitli suçlardan aranan 19 şüpheli yakalandı. 12 şüpheli tutuklandı.

KÜTAHYA merkez ve ilçelerinde polis tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda çeşitli suçlardan hakkında yakalama kararı olan 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 12'si tutuklandı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü, kent merkezi ve ilçelerde aranan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Polis tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda aralarında uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan B.T. (30), hırsızlık suçundan 10 yıl 5 ay hapis cezası bulunan E.A. (36), cinsel saldırı suçundan 10 yıl 2 ay hapis cezası bulunan Z.E. (39), cinsel istismar suçundan 6 yıl 4 ay 25 gün hapis cezası bulunan R.Ü.?nün (53) de olduğu 19 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 12'si tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, 7'si serbest bırakıldı. (DHA)